MPF pede condenação do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos por ameaça a ministro do STF

O Ministério Público Federal, MPF, pediu, nesta segunda-feira, 30, a condenação do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, acusado te ter ameaçado o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal.

O MPF recorreu da decisão da juíza Pollyanna Kelly Maciel Medeiros, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, que negou, na última semana, a denúncia contra o blogueiro, alegando não ter havido crime de ameaça, nem incitação a crime.

No entender da juíza, "um magistrado não pode nem deve ser facilmente intimidado". Ela pontuou ainda que as falas do blogueiro não seriam concretizadas, pois o ministro tem esquema de segurança à disposição.

“O fato de a autoridade ter à sua disposição vigilantes apenas mitiga o risco, mas não impossibilita a sua ocorrência”, argumentou o MPF

Em novembro de 2020, Allan dos Santos publicou um vídeo no canal do youtube do Terça Livre afirmando que o ministro deveria sair dos meios digitais para “ver o que a gente faz com você”.

Tira o digital, se você tem culhão! Tira a p** do digital, e cresce! Dá nome aos bois! De uma vez por todas Barroso, vira homem! Tira a p** do digital! E bota só terrorista! Pra você ver o que a gente faz com você. Tá na hora de falar grosso nessa p**!”, disse o bloqueiro, na época.

