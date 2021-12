MPF denuncia Sara Winter por ameça e injúria contra ministro do STF

A extremista e bolsonarista Sara Fernanda Giromini, mais conhecida como Sara Winter, foi denunciada pelo Ministério Público Federal (MPF) por injúria e ameaça contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 16. A ação sugere como punição o pagamento de R$ 10 mil por danos morais.

Sara Winter é chefe do grupo 300 do Brasil, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e que se define como militância organizada de direita. O movimento foi responsável por um acampamento, com aproximadamente 30 pessoas, montado na Esplanada, no início de maio, e desmontado no último sábado, 13.

A extremista está presa desde segunda-feira, 15, por suspeita de captação de recurso para financiar atos antidemocráticos. A denúncia, assinada pelo procurador Frederick Lustosa, refere-se a ofensas da extremista contra o ministro Alexandre de Moraes, publicadas em vídeos nas redes sociais. Em uma das gravações, ela afirma que vai "infernizar" a vida do magistrado, além proferir ameaças de agressões.

adblock ativo