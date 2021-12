MPF denuncia ex-prefeito de Feira por corrupção

O ex-prefeito de Feira de Santana (a 117 km de Salvador), Tarcízio Suzart Pimenta Junior, e seu assessor Marcos Paulo Silva de Oliveira, estão sendo denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) por corrupção e lavagem de dinheiro. As fraudes teriam sido cometidas em conjunto com o ex-presidente, ex-contador e ex-superintendente da Cooperativa de Crédito do Vale Subaé (Subaé Brasil), que não tiveram os nomes divulgados.

Conforme a denúncia, apresentada à imprensa nesta segunda-feira, 15, os atos ilícitos ocorreram no decorrer dos anos de 2002 a 2009. Com a conivência e viabilização da ex-prefeitura, segundo a denúncia, os ex-funcionários da Subaé Brasil usaram do poder de gestão que detinham para praticar diversos delitos que resultaram na liquidação extrajudicial da cooperativa, em dezembro de 2009.

O esquema envolve diversos atos de gestão fraudulenta, como a manipulação dos registros contábeis, manutenção irregular de conta da prefeitura de Feira de Santana na Subaé, pagamento de propina, desvio de recursos da cooperativa e transferências disfarçadas como capital da instituição para as contas do presidente da cooperativa, das empresas comandadas por seus familiares e de terceiros.

Denúncia - Segundo o MPF, contrariando o dispositivo constitucional que determina que os caixas dos municípios sejam depositados em instituições financeiras oficiais, o ex-prefeito de Feira de Santana, Tarcízio Pimenta, teria autorizado a manutenção irregular da conta corrente da prefeitura na Cooperativa de Crédito do Vale Subaé.

Ainda segundo a denúncia, o ex-presidente da cooperativa ordenou, juntamente com Tarcízio Pimenta, que o ex-superintendente usasse do acesso que tinha ao sistema de informática da cooperativa de crédito para ocultar e dissimular a natureza e a movimentação de R$ 188.500, provenientes de crimes contra a Administração Pública e contra o sistema financeiro nacional.

O MPF requer a condenação dos cinco denunciados por lavagem de dinheiro, dos ex-gestores da Subaé Brasil por crime contra o Sistema Financeiro Nacional e do ex-prefeito de Feira de Santana e seu assessor, por corrupção passiva.

