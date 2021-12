MPF-Ba instaura inquérito para apurar caso da propina no TRE

O Ministério Público Federal (MPF-Ba) instaurou procedimento para apurar supostos crimes contra a administração pública praticados pelo servidor do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-Ba) Joseph Rodrigues Santos, ex-chefe da seção de Contas partidárias do TRE.



Na quinta-feira, 24, o deputado estadual Angelo Coronel (PSD) protocolou denúncia no MPF acusando Joseph de pedir propina em troca de aprovação de contas do PSD no TRE.

O servidor foi filmado por câmera escondida no gabinete de Coronel recebendo dinheiro (seria R$ 28 mil) e conversando com os assessores do deputado sobre elaboração de contas do PSD. Pelo serviço receberia os R$ 28 mil mais R$ 2 mil mensais.

Joseph nega as acusações e diz que foi vítima de "armação" do deputado. Alega que vai se desligar do TRE e prestaria o serviço a partir de janeiro de 2014. Ele foi afastado do cargo por 60 dias pela presidência do TRE, que instaurou sindicância para apurar a denúncia.

Os procuradores da República José Alfredo de Paula Silva, coordenador do Núcleo Criminal do MPF, e a procuradora Melina Flores, que atua na Divisão de Combate à Corrupção (Diccor) do orgão fiscalizador, pediram informações ao TRE e à Assembleia Legislativa (AL).

Eles também convocaram os envolvidos para prestar informações. Após essa etapa, a Diccor avaliará se as ações do servidor podem ser caracterizadas como crime contra a administração. Em caso positivo, devem entrar com processo na Justiça Federal.

