MPE convoca vereadores que aprovaram projetos. Só um vai

Os vereadores que votaram pela aprovação dos projetos do Executivo apreciados em regime de urgência urgentíssima na última quarta-feira não atenderam, em sua maioria, ao convite do Ministério Público Estadual para dar informações detalhadas sobre o processo de votação. A exceção foi o vereador Sandoval Guimarães (PMDB).

A bancada de oposição, que votou contra os projetos, também foi notificada e esteve pela manhã com a promotora de justiça de Meio Ambiente, Hortência Gomes Pinho, responsável pelo caso. À tarde, a procuradora não foi localizada pela reportagem.

Pedidos de informações - As notificações foram encaminhadas às residências e aos gabinetes dos parlamentares desde a sexta-feira. Além dos convites individuais, o MP pediu informações à Câmara. "Já providenciamos tudo o que foi pedido", garantiu o presidente Pedro Godinho (PMDB), que foi notificado individualmente, mas não compareceu ao MP. "O horário coincidiu com a sessão plenária", justificou.

O Ministério Público apura a forma como foram aprovados projetos polêmicos, como o PDDU da Copa, a Lei de Ordenamento e Uso do Solo (Louos) e a ampliação do contrato de concessão do Aeroclube, que irá até 2056.

"O MP acompanha esse processo desde o final de novembro, quando o prefeito João Henrique encaminhou os projetos à Câmara", ressaltou a líder do PCdoB, Aladilce Souza. "O PDDU da Copa está sub-júdice. O governo derrubou a liminar conseguida pelo MP para impedir a votação. O mérito não foi julgado".

Segundo a promotora Rita Tourinho, o MP quer ouvir todos os vereadores. "O procedimento não deve ser formalizado ouvindo um só lado", disse ressaltando que a ausência dos vereadores não prejudica a apuração . "A documentação será avaliada".

Para Sandoval Guimarães, a votação foi legítima. "Respeito o trabalho do MP, mas todo o rito de votação foi cumprido. Projetos e emendas foram lidas em plenário e aprovadas em três votações. O regimento é claro", disse. Aladilce discorda. "Não é tão simples assim. Os projetos e as emendas tinham que passar por audiências públicas. Esperamos que a sessão seja anulada", assinalou.

adblock ativo