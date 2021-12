MPE-BA nega ter pedido prisão do prefeito de Feira

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPE-BA) desmentiu nesta terça-feira, 8, informação de que pleiteou pedido de afastamento ou prisão do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (DEM).



A denúncia que envolve o prefeito e o aposentado Constatino Portugal dos Santos foi encaminhada em 8/01/2014 pela Procuradoria-Geral de Justiça Adjunta à 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).



Entretanto, a denúncia ainda não foi apreciada pelo TJ-BA e encontra-se na secretaria da 2ª Câmara Criminal, "o que significa que ainda não há processo instaurado contra os dois", informa o MPE-BA.



A ação tem por objeto suposta decisão do prefeito de empregar entre 2005 e 2007, um homem aposentado por invalidez que nunca teria comparecido à prefeitura, com remuneração mensal de um salário mínimo .



Os acusados teriam violado o Decreto-Lei nº 201/67 (art. 1º, inciso 1) que trata da apropriação de bens ou rendas públicas ou desvio destes em proveito próprio ou alheio. A suposta fraude teria causado prejuízo de R$ 10.083,68 à prefeitura da segunda maior cidade da Bahia.



O MPE-BA informou que só se manifestará caso a denúncia seja acatada pelo TJ-BA.



Defesa



O prefeito José Ronaldo informou que já havia tomado conhecimento através de seu advogado, de que ação do MPE-Ba não solicitava prisão ou de perda de mandato.



Mas, acrescentou que esta situação só foi detectada porque, durante o seu governo, entre 2004 e 2006, foi instituída parceria entre a prefeitura e a Previdência Social, mantida até hoje.



O prefeito argumentou que a legislação brasileira não obriga o trabalhador a apresentar documento atestando sua situação em relação à Previdência Social. "Casos como esses acontecem em prefeituras e empresas privadas. Um deles foi detectado em Feira e nós dispensamos o funcionário", disse.



Quanto à acusação de que o aposentado recebia salário sem trabalhar, José Ronaldo disse que a função de Constatino Portugal dos Santos era de agente distrital em um dos povoados de Feira de Santana. Disse ainda que o aposentado tinha como tarefa fazer a ligação entre a população e o administrador regional.

