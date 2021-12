MP quer acabar farra de bolsas na Assembleia

Mais de R$ 6 milhões foram gastos apenas em 2013 pela Assembleia Legislativa para concessões ilegais de bolsas de estudos. A premissa de carência do programa, porém, na prática, não é comprovada. Os beneficiários são indicações de parlamentares.

A denúncia foi feita de maneira anônima ao Ministério Público Estadual (MP-BA), que recomendou a imediata suspensão do benefício. De acordo com a promotora Rita Tourinho, a concessão das bolsas é iniciativa irregular desde a sua concepção. E fere as Constituições Federal e da Bahia, conforme indica a promotora.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Nilo (PDT), discorda. "Tem critério, ser carente. Uma comissão avalia se a pessoa é carente, e a Assembleia concede a bolsa", rebate.

A recomendação do MP-BA, contudo, é incisiva. "Não há qualquer controle pelo Legislativo quanto ao cumprimento do requisito básico para o benefício, qual seja, o estado de carência", denuncia.



A previsão era que o tema fosse objeto de um encontro entre representantes da AL e do MP-BA, porém o presidente do Legislativo argumentou não ter discutido a recomendação do Ministério Público com a mesa diretora. "Era para ser hoje (terça-feira, 18), mas não houve quórum. A próxima reunião da mesa diretora acontece na terça-feira", informou Nilo.

De acordo com a promotora Rita Tourinho, a reunião estaria agendada para a próxima sexta-feira. "Queremos saber se há disposição da Assembleia em seguir a recomendação do Ministério Público, para ver se vamos tomar medidas judiciais", antecipou.

"Não é atribuição do Poder Legislativo a execução de políticas públicas, tal como a instituída no referido programa", afirma o documento encaminhado pela promotora.

Apesar de motivado por uma denúncia anônima recente, um relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE), realizado em 2007, já apontava a irregular concessão de subvenções sociais pela Assembleia.

O sindicato dos servidores do Legislativo também questiona a concessão do benefício. O presidente da entidade, Flávio Abreu, tratou o formulário de comprovação de carência como "polêmico".

De acordo com Abreu, informações sobre as bolsas de estudo foram encaminhadas ao MP-BA e incluem resoluções assinadas pelo ex-presidente Carlos Gaban (DEM) - em 2004 - e pelo atual dirigente, Marcelo Nilo.

Prazo

Segundo a recomendação do Ministério Público, a Assembleia deve adequar o regime de concessão de bolsas em até 15 dias após o recebimento do documento e extinguir o benefício em dezembro de 2014.

De acordo com o entendimento da promotora Rita Tourinho, é preciso considerar a presunção da boa-fé dos beneficiários. A concessão de novas bolsas está suspensa e o requisito "carência" deve ser verificado quanto ao seu cumprimento e, aqueles que não atenderem ao requisito, devem ser imediatamente excluídos do programa.

Os atuais beneficiários que comprovem a carência, todavia, devem concluir o ano letivo de 2014, para casos no ensinos fundamental ou médio, ou o semestre atual para universitários.

"Os valores são bem variados, vão de escolas particulares muito caras a faculdades, que têm mensalidades mais altas", exemplifica Rita Tourinho. Em um dos casos observados, uma das beneficiárias recebeu mais de R$ 20 mil apenas em 2003.

"Carente é relativo. Quem é carente não estuda em escola particular", justifica o presidente da Assembleia.

