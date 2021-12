MP investiga Desenbahia por compra de ovos de Páscoa

A Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. (Desenbahia) passou a ser investigada pelo Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Razão: a agência reservou recursos de R$ 17,4 mil para comprar, com dispensa de licitação, ovos de Páscoa com o objetivo de distribuir entre seus servidores.

A dispensa de licitação foi publicada na sexta, 8, passada, ou seja, mais de um mês após a Semana Santa, quando, tradicionalmente, os ovos são presenteados. A procuradora de contas Erika de Oliveira Almeida entrou com representação esta semana no TCE requisitando a suspensão da compra.

O atraso na compra dos chocolates decorreu da necessidade de anulação da licitação promovida antes da Semana Santa, para adquirir os brindes, explicou a Desenbahia.

O gerente de comunicação da Desenbahia, Oldack de Miranda, se diz surpreso com a polêmica causada com os ovos de Páscoa. "É tradição na agência a distribuição desse brinde".

adblock ativo