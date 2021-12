MP e prefeitura fecham acordo sobre Louos

O prefeito de Salvador, ACM Neto, e o procurador-geral do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), Wellington Lima e Silva, selaram nesta terça-feira, 30, o acordo que dará início ao processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos).

Aprovada na gestão do ex-prefeito João Henrique, a Louos é alvo de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo MP-BA no ano passado, que solicitou a revogação de pontos da lei considerados inconstitucionais.

Na quitna, 2, será encaminhado para o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) um pedido de modulação da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Caberá ao relator do processo, desembargador José Edivaldo Rotondano acolher ou não o pedido.

A modulação é um instrumento jurídico que reconhece os vícios na aprovação da lei, encaminha uma revisão desta legislação, mas preserva parte dos dispositivos legais que estão no bojo da lei aprovada.

O alcance e os principais itens da modulação - que será proposta conjuntamente entre MP e prefeitura - será detalhado quinta, 2, às 14h, pelo prefeito e procurador-geral.

A TARDE apurou que serão preservados aspectos da lei que vão garantir segurança jurídica aos empreendedores do setor imobiliário enquanto o novo PDDU e a nova Louos não forem aprovadas.

Por outro lado, a prefeitura garantiu o cumprimento de todos os trâmites legais - sobretudo em relação à realização de audiências públicas - no processo de elaboração e análise dos novos projetos da Louos e PDDU.

Na saída do encontro, o prefeito ACM Neto falou ao A TARDE com exclusividade e destacou a convergência entre prefeitura e MP. "Com este acordo, abrimos espaço para superar o problema da judicialização destes dispositivos legais", comemorou.

O procurador-geral do MP-BA, Wellington Lima e Silva, ressaltou que a edição das novas leis vão preservar a participação popular. Segundo ele, a proposta que será encaminhada deve agradar tanto empresários que buscam segurança jurídica, quanto movimentos sociais.

Histórico - A Louos foi aprovada na Câmara de Salvador em dezembro de 2011 e sancionada pelo então prefeito João Henrique no dia 17 de janeiro do ano seguinte. Em maio de 2012, o MP-BA foi à Justiça para tentar anular os efeitos da lei por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A ação requereu a imediata suspensão cautelar de artigos da lei, de modo a impedir a concessão de licenças de construção e autorização de exploração do espaço urbano segundo os critérios aprovados na lei.

