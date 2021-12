MP diz para prefeito de Guanambi revogar entrega da cidade a Jesus

O Ministério Público Estadual (MP-BA) recomendou que o prefeito de Guanambi, Jairo Silveira Magalhães, revogue imediatamente o decreto de número 001 de 2017, em que ele entrega as "chaves da cidade a Jesus Cristo" e "cancela qualquer pacto com outros deuses e entidades religiosas".

O pedido foi feito depois que o procurador Rômulo Moreira soliciticou que a procuradora-geral Ediene Lousada determinasse a inconstitucionalidade do ato do prefeito. O decreto, o primeiro da gestão de Jairo, causou polêmica por ser considerada que tem um teor de intolerância religiosa, ferindo o princípio de Estado Laico.

Declaro que a cidade pertence a Deus e todos os setores da Prefeitura Municipal estarão sobre a cobertura do Altíssimo

Cancelo em nome de Jesus, todos os pactos realizados com qualquer outro Deus ou entidades espirituais

Contudo, o prefeito negou qualquer tipo de preconceito e disse que foi mal interpretada. Segundo nota de esclarecimento, a entrega da cidade a Deus tinha o objetivo de proteger o município de ações ruins.

Na recomendação do MP-BA, assinada pela procuradora-geral, Jairo é orientado a se abster de fazer novas referências religiosas nos seus atos normativos.

A assessoria da Prefeitura disse que Jairo Magalhães está ciente do pedido do MP-BA e que pretende acatar decisões judiciais, ressaltando que o ato do MP é uma recomendação, não uma determinação.

