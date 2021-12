MP contesta decisão da Justiça que beneficia servidores cedidos à Assembleia

A procuradora-geral de Justiça da Bahia, Ediene Lousado, e o assessor especial do Ministério Público, promotor Paulo Modesto, ingressaram, nesta terça-feira, 23, com embargos de declaração no Tribunal de Justiça (TJ-BA) contra a decisão da Corte que preserva vantagens remuneratórias e benefícios a servidores de outros podere cedidos à Assembleia Legislativa.

No último dia 10, o pleno do TJ acatou integralmente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) proposto pelo MP e declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.224/2015. Mas a Corte propôs uma modelação (adequação) dos efeitos da Adin, que o MP entende ser “ambígua e obscura”, por não “delimitar precisamente” os efeitos normativos e executivos da decisão.

Pelo menos 34 servidores, que estavam à disposição do Legislativo por um período ininterrupto de 10 anos, se beneficiaram da lei. Passaram a fazer parte do quadro permanente de pessoal da Assembleia e a incorporar vantagens e a paridade – em caso de aposentadoria – de proventos com a remuneração dos cargos efetivos do quadro de servidores do Poder Legislativo.

Para o promotor de Justiça Paulo Modesto, caso se preserve o vínculo desses servidores que ingressaram sem concurso público, além de prejudicar os servidores concursados do Legislativo, estarão se exaurindo todos os efeitos práticos da Adin e estimulando novas leis que venham a violar o princípio do concurso público.

Ele nega, no entanto, que os servidores atingidos pela Adin saiam prejudicados. “A decisão não obriga a exoneração desses agentes nem lhes trará qualquer prejuízo financeiro retroativo” explica Modesto, citando a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.

Da era Nilo

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado estadual Ângelo Coronel (PP), disse ao A TARDE que instruiu a procuradoria jurídica da Casa a tomar as medidas necessárias para os servidores não saírem prejudicados.

“São servidores que estão prestando um bom serviço há muito tempo na Assembleia, e vamos defendê-los no que estiver a nosso alcance”, afirmou Coronel.

A Lei Estadual 13.224/2015 foi aprovada em janeiro de 2015 pelo então presidente da Alba, deputado Marcelo Nilo (PSL). A lei acrescentou o art. 55-A à Lei Estadual nº 8.971/2004, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos, Vencimentos Básicos e o Quadro de Pessoal dos Servidores da Assembleia Legislativa.

A medida permitiu, então, que servidores de outros Poderes – “cedidos de forma precária”, segundo o Ministério Público – fossem incorporados permanentemente ao quadro de servidores efetivos o Legislativo.

