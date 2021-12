MP-BA quer que João Henrique devolva R$ 12 milhões

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) entrou com nova ação contra o ex-prefeito João Henrique, por ato de improbidade administrativa, e pede o ressarcimento de R$ 12.240.179,29, além do bloqueio de seus bens.

João Henrique é acusado de cometer ilegalidades como a não aplicação do percentual mínimo na educação, a ausência de cobrança das multas e ressarcimentos impostos pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), baixa cobrança da dívida ativa tributária, excesso de contratação de pessoal sem concurso público e gastos excessivos com publicidade.

A ação foi preparada pelos promotores Adriano Assis, Célia Boaventura, Heliete Viana, Patrícia Medrado e Rita Tourinho, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (Gepam).

O grupo alega que João Henrique praticou condutas ilícitas nas contas dos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011 que foram rejeitadas pelo TCM.

Em nota enviada a imprensa, o MP afirma que "ao longo dos oito anos que esteve à frente da gestão de Salvador, o acionado deliberadamente optou por não adotar qualquer providência visando sanar os vícios de gestão, reiteradamente detectados, gerando uma situação de total desassistência no Município do Salvador, refletida em áreas de suma importância como educação, saúde e infraestrutura".

João Henrique é acusado de ter aumentado em 193% as despesas com a contratação temporária de pessoal entre os anos de 2008 e 2011, de ter utilizado verba de R$ 13.147.684,09 para gastos com publicidade, quantia considerada "desarrazoada e desproporcional" diante das necessidades básicas da população, e de não aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino os 25% da receita resultante de impostos, conforme determina a Constituição Federal.

De acordo com os promotores, todas essas e outras irregularidades causaram desequilíbrio financeiro ao município, gerando um déficit das contas municipais no montante de R$ 172.698.846,09. O MP-BA pede que o prefeito seja condenado às sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

