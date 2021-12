MP-Ba apura atrasos do governo no Fiplan

O Ministério Público do Estado (MP-BA) irá instaurar procedimento para investigar os motivos pelos quais o governo não está disponibilizando nos prazos certos os dados orçamentários e financeiros do Estado por meio do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças (Fiplan).



A defasagem de informações no site Transparência Bahia, que serve para acompanhar a execução orçamentária, também é alvo do MP.



A promotora Rita Tourinho afirma tratar-se de irregularidade por violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o que impede o acompanhamento, controle e fiscalização do orçamento do Executivo pelo Tribunal de Contas dos Estado (TCE).



O Poder Legislativo, que agrega entre suas funções a de fiscalização do Executivo, também está com dificuldade de acesso às informações.

A mobilização do MP foi motivada pelo deputado estadual oposicionista Carlos Gaban (DEM) que procurou o orgão fiscalizador e explanou a situação após o conselheiro-corregedor do TCE, Filemon Matos, ter encaminhado ofício semana passada ao secretário da Fazenda, Manoel Vitório, cobrando uma maior agilidade nas informações fornecidas pelo Fiplan.

Filemon reclamou que os auditores estão com dificuldade para acessar os dados, o que tem prejudicado o andamento dos trabalhos do Tribunal de Con tas do Estado.

Reunião



Ainda nesta terça-feira, 17, o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, telefonou para a promotora Rita Tourinho e afirmou que irá esclarecer as razões do atraso na transparência dos dados.



A reunião entre MP e um técnico da Sefaz foi marcada para o próximo dia 26.

Ainda assim a promotoria mantém a decisão da instauração do procedimento. Na visão do MP, o governo deveria ter previsto supostas falhas ao mudar o sistema.

"Não é só a falta de transparência, mas também há irregularidades pelo não-cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal", afirma a promotora.

Prazo



A assessoria de imprensa da Secretaria da Fazenda informou que todos os "módulos de relatórios" serão disponibilizados a partir da primeira semana de outubro.

Na semana passada, a Sefaz havia alegado que o Fiplan ainda estava em fase de implantação e que a maior parte dos dados já havia sido disponibilizada à vários orgãos, faltando apenas os módulos de relatórios.

"Isso aí eles vêm falando desde o início do ano. Quero ver cumprir", provoca o deputado Gaban.



Na avaliação dele o governo teme transparecer as contas num momento em que contingencia e deve muito aos fornecedores.

O líder do governo, deputado José Neto (PT) disse ter certeza que o governo esclarecerá a contento a promotora Rita Tourinho sobre o assunto. Alegou que não seria possível os dois sistemas, Sicof e Fiplan, operarem simultaneamente, daí porque está havendo o que ele chamou de "fase de adaptação".

E devolveu a provocação: "A oposição não tem nenhuma autoridade para falar de transparência. Antigamente, ninguém sabia nada do que se fazia no governo deles".

