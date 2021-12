MP aciona vereadores para ampliar debate sobre PDDU e Louos

A Câmara Municipal de Salvador tem 72 horas, a partir de notificação, para informar ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) como a população irá participar dos processos legislativos do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e da nova Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos) da capital. O executivo promete enviar o PDDU até o final de setembro e a Louous em novembro. A notificação depende da entrega de oficial da justiça.

"O PDDU está praticamente pronto, a gente deve encaminhar agora no final do mês de setembro. Estamos avaliando a data de envio, é provavel que haja solenidade. O texto está em fase final de elaboração. E a Louos, vamos encaminhar ao longo do mês de novembro para que a Câmara possa abrir o processo de debate, realizar as suas audiências, ouvir a sociedade, criticar, sugerir. Enfim, que a gente possa ter, dentro é claro dos prazos legais, com o máximo de brevidade, respeitando os exigências legais, estes textos aprovados", disse o prefeito ACM Neto.



Além do presidente da Câmara, a ação foi ajuizada contra os presidentes das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Léo Prates; de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Cláudio Tinôco; e de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Casa Legislativa, Arnando Lessa.



A Câmara informou, por meio nota, que a ação movida pelo MP-BA já está sob a análise da Procuradoria Jurídica (Projur) da casa. E no entendimento da Projur "é preciso respeitar a independência do Poder Legislativo, garantido pela Constituição Federal, na qual os Poderes Executivos, Legislativos e Judiciários são independentes e harmônicos entre si, com prerrogativas e imunidades necessárias para o bom desempenho das funções que lhes foram atribuídas constitucionalmente, sendo, na verdade, uma garantia de perpetuidade do Estado democrático de direito".

Já Presidente da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Arnando Lessa, falou, por meio de nota, que tem atuado, muito antes da ação civil ajuizada pelo Ministério Público Estadual, com o compromisso e o esforço em garantir o debate público e a participação popular sobre o novo PDDU e a nova Louos. "A Comissão de Planejamento Urbano realizou três audiências para começarmos o debate antes mesmo da chegada da Mensagem do Prefeito à Câmara, o que comprova a nossa preocupação com a transparência e acima de tudo com o respeito à legislação, à Constituição Federal, ao Estatuto da Cidade e à Lei orgânica. A Comissão continuará com todo o esforço para ampliar e debater a questão com a população e estaremos anunciando na terça-feira uma agenda de novas audiências ".

O MP-BA pede à Justiça que condicione a apresentação de emendas aos projetos de leis sobre as duas matérias à existência de estudos técnicos elaborados por urbanistas e arquitetos que assegurem a compatibilidade e a viabilidade técnica delas com o projeto original do PPDU. O ministério também exige que sejam promovidas pelo menos seis audiências públicas, com intervalo mínimo de 15 dias entre uma e outra, com os mais variados setores da sociedade soteropolitana, para que a população possa debater as matérias antes de as emendas serem votadas.

Segundo a promotora de Justiça Hortênsia Pinho, o pedido de tutela antecipada tem a finalidade de evitar a repetição do "ilícito" ocorrido na aprovação, em 2008, 2011 e 2012, de normas que implicaram em alterações do PDDU e da Louos de Salvador. Ela afirma que, naqueles anos, "em total afronta ao ordenamento jurídico pátrio", a Câmara aprovou emendas parlamentares, algumas propostas aprovadas no mesmo dia, sem a realização de novos estudos técnicos de fundamentação e audiências públicas que as legitimassem.

A reportagem entrou em contato com as assessorias dos vereadores citados na ação e até a publicação da matéria não havia recebido as respostas de Léo Prates e Cláudio Tinoco.



*Colaborou Luan Santos

