Movimentos sociais fazem ato e pedem apoio político na AL-BA

Em torno de 500 pessoas ligadas a movimentos sociais pela democratização da terra, questão agrária, indígenas e quilombolas, realizaram ato em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (AL-BA), na tarde desta quarta-feira, 15. O ato foi vinculado à mobilização nacional contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215, que transfere do Poder Executivo para o Congresso Nacional o poder de demarcação de terras indígenas, e o Projeto de Lei 4330 que regulamenta os contratos de terceirização.

De acordo com a assessoria de imprensa da AL-BA, os manifestantes foram pedir apoio político ao governador Rui Costa, que está em Brasília e queriam marcar uma reunião com ele para debater a questão da PEC 215. Na ausência do governador, foram recebidos pelo presidente da AL-BA, Marcelo Nilo (PDT) e pelos deputados Pastor Sargento Isidório (PSC), Marcelino Galo, Fátima Nunes e Luiza Maia, todos do PT. Estes realizaram uma reunião que teve a participação de 15 representantes dos movimentos e durou 40 minutos, segundo a assessoria de imprensa da AL-BA.

Na reunião, ficou decidido que seria preparado um abaixo assinado com a assinatura de todos deputados estaduais. Solidarizando-se com o pedido dos índios, Marcelino Galo e Fátima Nunes vão recolher as assinaturas dos demais deputados. O presidente Marcelo Nilo se comprometeu em subescrever o documento. Ainda segundo a assessoria, o protesto ocorreu de forma pacífica e índios que estavam presentes realizaram danças típicas.

Foi realizada uma reunião que teve a participação de 15 representantes dos movimentos e durou 40 minutos.

Foto: Divulgação | Carlos Amilton/Agência Alba

adblock ativo