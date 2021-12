Movimento mantém ocupação e quer debate público com Neto

A Câmara de Salvador continua ocupada por integrantes do Movimento Passe Livre e as sessões estão suspensas por determinação do presidente Paulo Câmara (PSDB). Os manifestantes recusam-se a deixar o Legislativo sem a garantia de redução da tarifa de ônibus e da realização imediata de audiência pública com a presença do prefeito ACM Neto (DEM).“

"O governo federal reduziu a carga tributária dos empresários de ônibus e esperamos contar com a presença do prefeito desde a audiência do dia 11"”, reclamam integrantes do MPL.

A decisão de suspender os trabalhos dividiu os vereadores. Para o vice-líder do governo, Léo Prates (DEM), um dos poucos membros da bancada que permaneceram no horário em que seria realizada a sessão, a ocupação é política. “"São poucos aqui. A Câmara não deve ceder a ação de militantes políticos"”, diz.

Questão de cálculo - O presidente Paulo Câmara acha que houve retrocesso nas negociações com os manifestantes. “"Voltamos à estaca zero. A Câmara abriu espaço ao MPL, realizou audiência pública, faz a interlocução com o Executivo e ainda é penalizada"”, avaliou.

Os manifestantes recusaram a proposta da Câmara de lotarem as galerias durante a sessão, mas deixarem a casa ao final dos trabalhos. Também não aceitaram a sugestão da bancada do governo de se retirarem mediante o compromisso de o prefeito participar de audiência pública no próximo dia 9. “"Não confiamos. Só sairemos com ganho concreto. A redução da tarifa é inegociável”", diziam integrantes do MPL, que negam ser a causa da não-realização das sessões. "“Não havia ocupação e não teve sessão a semana inteira por falta de quórum"”.

A bancada da oposição discordou da decisão de suspender os trabalhos. "‘Desnecessário. Sempre tem pessoas se manifestando nas galerias e as sessões acontecem"”, disse o líder Gilmar Santiago (PT).

Para Hilton Coelho (PSOL), o Executivo pode atender imediatamente a algumas das reivindicações. “"Se há desoneração dos impostos, há condições de reduzir minimamente a tarifa. É uma questão de cálculo”". diz. “

