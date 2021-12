Movimento é tranquilo no primeiro dia de regularização da biometria

O movimento na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB) é tranquilo na manhã desta segunda-feira, 5, primeiro dia para quem teve o título cancelado regularizar a situação. De acordo com o presidente do órgão, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, cerca de 150 mil pessoas devem passar pela órgão até o dia 9 de maio, quando encerra o período de cadastro eleitoral. São cerca de 111 funcionários para atender a demanda no TRE.

O comerciante Bruno Ferreira, 25, conta que não fez o recadastramento biométrico no período determinado, pois não conseguiu agendar via internet. “Tive problemas no agendamento. Não quis pegar a fila. Hoje, reativei o meu título que tava cancelado e precisava regularizar a situação”, conta.

O vendedor de picolé Alexandre Santos, 38, explica que se a fila continuar pequena não irá nos próximos dias. "Em Janeiro, fiz um bom dinheiro. Hoje, o fluxo tá pequeno. Se continuar assim, não é vantagem vir para cá (sede do TRE)", diz.

Na Bahia, 864.690 eleitores tiveram o título cancelado, após o final do prazo do recadastramento biométrico em 31 de janeiro. Em Salvador, o número foi de 446.096 eleitores. A regularização pode ser feita via ordem de chegada na sede do TRE ou via agendamento pela internet, às sextas-feiras, a partir das 12h.

Os postos da Estação Pirajá de Metrô, Estação Bonocô do Metrô e a Estação Ferroviária da Calçada também atendem por ordem de chegada, mas com fichas limitadas.

*Sob supervisão da editora Paula Pitta

