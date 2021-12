Mourão diz que não foi convidado a reunião ministerial: 'Sinto falta'

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB-DF), se queixou do comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que há algum tempo deixou de convidá-lo para reuniões e deliberações políticas no Palácio do Planalto. A relação entre os dois está estremecida.

Mouraõ disse, nesta terça-feira, 15, que não foi convidado para a reunião convocada para tratar da compra de vacinas e do Bolsa Família. O vice afirmou sentir falta de participar dos encontros que contam com a presença de todos os ministros da Esplanada.

“Não, não fui convidado. Sinto falta. A gente fica sem saber o que está acontecendo. É importante que a gente saiba o que está acontecendo, né? Paciência, né? C'est la vie, como dizem os franceses”, afirmou.

Para evitar a presença de Mourão, Bolsonaro tem evitado convocar de maneira formal as reuniões ministeriais, que obrigariam o convite ao general da reserva. O presidente tem afirmado a assessores presidenciais que não pretende ter o militar como seu candidato a vice-presidente em 2022.

