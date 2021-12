Mourão diz que "há total afastamento" entre Forças Armadas e política

O vice-presidente da República Hamilton Mourão disse que no Brasil as Forças Armadas e o sistema político são afastados. Ao Blog do Camarotti, do G1, ele afirma que em manifestações, nenhum general em função de comando participou dos atos com os manifestantes.

Após ser questionado sobre a ação da maior autoridade militar americana, general Mark Milley, ter pedido desculpas ao ter participado das manifestações ao lado do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, ele afirma que são situações diferentes.

“São situações totalmente distintas, pois por aqui nenhum oficial general em função de comando apareceu em manifestações. Isso demonstra o total afastamento das Forças Armadas em relação à política. Os militares que estão no Governo, 99% da reserva, o fazem por livre vontade", disse Mourão

adblock ativo