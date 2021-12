Mourão diz que general Heleno no Planalto seria bom para Bolsonaro

O vice-presidente da República eleito, Hamilton Mourão, avaliou como positiva a possibilidade de o general reformado Augusto Heleno ir trabalhar diretamente no Planalto, no comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), próximo ao presidente eleito, Jair Bolsonaro.

Augusto Heleno era mais cotado para assumir o Ministério da Defesa, mas, conforme o jornal O Estado de S. Paulo publicou nesta terça-feira, 6, deverá compor o núcleo duro do governo Bolsonaro, possivelmente no GSI.

"Isso está sendo estudado. Se ele for para o Palácio, será bom para o presidente", disse o vice-presidente eleito.

adblock ativo