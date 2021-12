Mourão aponta "grande erro" do governo no combate à covid-19 e diz que "Pazuello não é o Exército"

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB) afirmou que o grande erro do governo Bolsonaro no combate à pandemia de covid-19 foi não realizar uma campanha de comunicação firme para orientar a população desde o início da pandemia.

"Esse foi o grande erro...Isso teria sido um trabalho eficiente do nosso governo", afirmou Mourão em entrevista à GloboNews.

Mourão também não confirmou se pediu para o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde ir para a reserva ao aceitar o cargo político, mas confirmou que houve uma conversa entre os dois. "Ele já tinha atingido o patamar mas elevado do Exército e era hora de passar para a reserva. Ele teria mais liberdade de manobra para trabalhar".

O vice-presidente também tentou desassociar a imagem de Pazuello ao Exército. O general é investigado na CPI da Covid-19 por sua gestão no Ministério da Saúde. Ele também, mesmo sendo um oficial da ativa, participou de evento político com o presidente Jair Bolsonaro, uma transgressão militar, mas no entanto, não foi punido.

"Pazuello não é o Exército e nem o Exército é Pazuello...O Exército não foi escalado para controlar o Ministério da Saúde. O presidente escolheu o Pazuello, que casualmente levou 10, 12 militares para trabalhar com ele", avaliou.

