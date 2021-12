Mourão afirma que prisão de Crivella não afeta o governo: 'não tem nada a ver com a gente'

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) comentou sobre a prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), na manhã desta terça. Em conversa com jornalistas, Mourão afirmou que a prisão de Crivella não tem "nada a ver" com o governo - mesmo que o prefeito do Rio tenha sido apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais. A avaliação de Mourão é que o ocorrido não reflete em desgaste para o governo federal.

"Isso aí é questão policial, segue o baile, investigação e acabou. Para o governo não tem impacto nenhum. Tem nada a ver com a gente. Sem impacto, zero impacto", disse Mourão.

Questionado sobre o apoio de Bolsonaro a Crivella nas eleições, Mourão afirmou mais uma vez que não há relação entre isso e um possível reflexo na imagem do governo. "Isso aí, a gente apoia tanta candidatura aí. Não tem nada a ver", afirmou o vice-presidente.

Crivella concorreu à reeleição no Rio, mas foi derrotado no segundo turno por Eduardo Paes (DEM). O atual prefeito recebeu o apoio de Bolsonaro durante a disputa, mas o chefe do Executivo evitou se envolver diretamente no pleito ou aparecer em agendas públicas com o candidato à reeleição.

Em sinalização positiva ao candidato eleito, na semana passada, Bolsonaro recebeu Paes no Planalto para tratar sobre projetos de infraestrutura no Rio e sobre a vacinação contra a covid-19.

adblock ativo