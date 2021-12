Motorista de Delcídio Amaral é detido acusado de agredir deputado

Um motorista que trabalharia para o líder do governo no Senado, Delcídio Amaral (PT-MS), foi detido pela Polícia Legislativa da Casa sob a acusação de ter agredido o deputado federal Takayama (PSC-PR). Marcos Aurélio de Almeida, conhecido como Marcão, teria dado um soco no parlamentar por causa de uma briga de trânsito na chapelaria do Congresso, local de embarque e desembarque de autoridades.

Funcionário comissionado de Delcídio desde junho de 2003, Marcão prestou depoimento na Polícia Legislativa.

Até o momento, as versões são conflitantes. Segundo a assessoria de imprensa de Delcídio, o carro que levava o senador tomou uma fechada do automóvel que conduzia o deputado. Marcão, então, teria dado uma volta e retornado à chapelaria, quando teve início uma discussão. O deputado, segundo a assessoria de Delcídio, agrediu o motorista do senador, que teria revidado usando "as costas da mão".

O deputado caiu no chão, bateu a cabeça e desmaiou com o golpe e foi levado para o Serviço Médico da Câmara. Uma poça de sangue podia ser vista na chapelaria.

A versão da chefe de gabinete do deputado é diferente. De acordo com Laís Lemos, o motorista de Delcídio jogou o carro em cima de Takayama. O motorista, segundo a chefe de gabinete, deu uma volta e, então, agrediu o parlamentar, que machucou o nariz e sofreu um corte na cabeça. Ela negou que o deputado tenha agredido o motorista.

De acordo com Departamento Médico da Câmara, o deputado foi golpeado no nariz e bateu a cabeça na parede, perdendo os sentidos. Ele chegou ao posto médico com sangramento no nariz e um corte superficial na cabeça. O parlamentar está lúcido e ficaria em observação para que, no dia seguinte, seja atendido por um otorrinolaringologista.

O gabinete de Takayama informou que o deputado voltou ao trabalho em 1º de julho, após colocar uma ponte de safena e duas mamárias. Ele havia sofrido um enfarte em 1º de abril.

