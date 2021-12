Um motociclista se desequilibrou e acabou causando um acidente na 'motociata' em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, realizada na manhã deste sábado, 12, em São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 11h na altura do quilômetro 30 da rodovia dos Bandeirantes, e deixou três pessoas feridas.

O momento foi flagrado ao vivo pelo jornal BandNews TV, que mostrou uma das motos perdendo o equilíbrio e causando um efeito cascata que atingiu os veículos que vinham atrás.

Segundo informações do UOL, uma pessoa ficou deitada no asfalto aguardando atendimento enquanto os outros motoqueiros retomaram a motociata. A concessionária CCR AutoBan informou que três pessoas ficaram feridas, mas duas vítimas assinaram termo recusa de atendimento.

A terceira teve ferimentos moderados e está em atendimento. Uma equipe da Polícia Militar de SP esteve no local para auxiliar no fluxo na rodovia e no atendimento à pessoa que ficou caída.

A motociata em apoio a Bolsonaro começou por volta das 10h na região do Sambódromo, na zona norte, com encerramento previsto no parque do Ibirapuera, na zona sul. O trajeto terá 129 quilômetros de extensão.

Vestindo uma jaqueta de motociclista bordada com seu retrato e um capacete com os dizeres "presidente Bolsonaro", o presidente cumprimentou os manifestantes ao chegar e sair de moto na avenida Santos Dumont, acompanhado de um segurança em sua garupa.

"Pessoal, começando nosso passeio de motocicleta. Muito obrigado pelo convite, pela liberdade, pela democracia e por Deus", disse Bolsonaro, antes de começar a motociata, em transmissão em suas redes sociais.

Motoqueiros e ciclistas com bandeiras do Brasil amarradas aos veículos e outros manifestantes a pé, se aglomeraram para recepcionar Bolsonaro. Segundo o UOL, o presidente e a maioria de seus apoiadores não usavam máscaras e não respeitavam o distanciamento.

Confira o vídeo do momento do acidente

Da Redação Motociclista se desequilibra e causa acidente em 'motociata' pró-Bolsonaro

adblock ativo