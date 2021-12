Morre pai do governador Rui Costa, aos 80 anos

Clóvis dos Santos, pai do governador do Estado da Bahia Rui Costa, faleceu na tarde deste domingo, 19, no Hospital Aliança, em Salvador. Ele tinha 80 anos e lutava bravamente contra um câncer.

Metalúrgico de profissão, era viúvo de Maria Luzia Costa dos Santos e deixou quatro filhos (Rui, Rose, Roberval e Robson), além de nove netos. O enterro será nesta segunda-feira, 20, 11h30, no cemitério Jardim da Saudade.

O governador Rui Costa se manifestou nas redes sociais sobre o falecimento. "Meu pai me deixou hoje, foi repousar ao lado de Deus e de minha mãe. É um momento de muita tristeza ao lado de meus familiares, com a compreensão de que a vida é passageira e devemos aproveitar para fazer o bem e praticar a solidariedade. Meu pai foi um exemplo de vida, dentro da mais absoluta humildade. Beijo Pai, nós te amamos! Você estará sempre ao nosso lado".







Meu pai me deixou hoje, foi repousar ao lado de Deus e de minha mãe. É um momento de muita tristeza ao lado de meus... Posted by Rui Costa on Domingo, 19 de julho de 2015

adblock ativo