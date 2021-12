Morre o ex-deputado Pedro Irujo aos 87 anos em Salvador

O ex-deputado federal Pedro Irujo, 87 anos, morreu nesta sexta-feira, 15. A informação foi divulgada pela nora dele, Rita Irujo, no Facebook. Ele estava internado no Hospital da Bahia, em Salvador, após sofrer dois infartos.

Ele nasceu na Espanha, mas fez carreira política na Bahia. Foi deputado federal pela primeira vez em 1991, cargo que ocupou outras vezes. Deixou a vida política em 2007. Também atuou na área empresarial.

Pedro Irujo foi casado com Irene Rodrigues Irujo, já falecida, com que ele teve dois filhos: Luiz Pedro e Heliete Rodrigues Irujo. Ele deixa também três netos. O sepultamento será às 13h, no Jardim da Saudade, em Brotas.

O prefeito ACM Neto lamentou a morte do ex-deputado: “Nascido na Espanha, brasileiro naturalizado, Pedro Irujo adotou Salvador como sua cidade e contribuiu para o desenvolvimento da Bahia, criando muitos empregos e investindo em suas empresas ou em seu grupo de comunicação”.

adblock ativo