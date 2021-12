Morre ex-secretário da Fazenda de Salvador, Flávio Mattos

O empresário Flávio Orlando Carvalho Mattos, ex-secretário da Fazenda de Salvador, e auditor fiscal do estado, faleceu na tarde desta segunda-feira, 20, no Hospital Português.



Ele aguardava um transplante de fígado, mas a causa da morte do ex-gestor municipal ainda não foi revelada.



Flávio Mattos foi secretário da Fazenda de Salvador na gestão do ex-prefeito João Henrique Barradas Carneiro. Ele também foi diretor da Empresa Baiana de Alimentos (Ebal).

adblock ativo