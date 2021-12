Morre ex-ministra Luiza Bairros aos 63 anos

Morreu nesta terça-feira, 12, a ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), Luiza Bairros. Ela, que é radicada na Bahia, estava em Porto Alegra e lutava contra um câncer no pulmão. A informação foi confirmada pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, do Governo da Bahia, e pelo Geledés Instituto da Mulher Negra.

Luiza, que era doutora em sociologia (Universidade de Michigan - USA), foi uma das políticas mais atuantes nas áreas de negritude e de gênero. Natural de Porto Alegre, ela era graduada em administração pública e de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em Salvador, recebeu o título de mestre em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Ela se mudou para Salvador em 1979. Por aqui, atuou em diversos movimentos sociais, com destaque para o Movimento Negro Unificado (MNU).

Trabalhou também em programas das Nações Unidas (ONU) contra o racismo em 2001 e em 2005. Foi titular da Secretaria de Promoção da Igualdade Social da Bahia (Sepromi) e ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, de 2011 a 2014, durante o primeiro governo da presidente afastada Dilma Rousseff.

Dentre as honrarias recebidas na vida pública estão a medalha Zumbi dos Palmares (2011), emitido pela Câmara Municipal de Salvador, o título de Cidadã Baiana (2013), concedido pela Assembleia Legislativa da Bahia, além do diploma Bertha Lutz, em março deste ano, entregue pelo Senado Federal a pessoas que tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher e a questões de gênero no Brasil.



O governador da Bahia, Rui Costa, lamentou a morte de Luiza por meio da redes socias. "Negra, mulher e militante! Luiza Helena Bairros nos deixou na manhã de hoje. Sua morte é uma grande perda para o Brasil. Ex-secretária de Promoção da Igualdade Social da Bahia e ex-ministra-chefe da Secretaria de Políticas Públicas da Igualdade Racial do País, Luiza, em toda sua trajetória, prestou importantes contribuições ao povo brasileiro, lutando sempre pela igualdade racial e o combate a violência contra as mulheres. Fomos colegas de governo, e pude acompanhar de perto os progressos conquistados em prol das mulheres baianas. Que as bandeiras defendidas por Luiza Helena sigam presentes em nossa luta, porque ainda há trabalho a fazer para acabar com a discriminação e com a violência. Deixo meus votos de pesar à família e aos amigos", disse.

Por meio de nota, a Sepromi lamentou a morte da ex-secretária. Ela ficou a frente da pasta entre 2008 e 2011. "Luiza Bairros foi, sem dúvidas, uma das principais protagonistas no trabalho pioneiro da Sepromi. Assumiu a pasta quando a Bahia começava a pensar seriamente as políticas de igualdade de gênero e raça, no âmbito governamental. Esteve pessoalmente empenhada em projetos de interesse da população afro-brasileira, inclusive influenciando em políticas de cooperação internacional", afirmou a atual titular da Sepromi, Vera Lúcia Barbosa, externando solidariedade à família.

Dilma, por meio de sua página no Facebook, também lamentou a morte de Luiza. "Meus sentimentos à família, aos amigos e companheiros de luta. Estejam certos que sua lembrança guiará a todos nós na luta pela igualdade racial e de gênero. Sempre nos sentiremos honrados pelos anos de convívio com Luiza Bairros".

O sepultamento da ex-ministra está marcado para quinta, 14, 15 horas, na Capela 9 do Cemitério João XXIII, na capital gaúcha. O velório teve início nesta terça, no mesmo local, e continua nesta quarta, 13, a partir das 15h, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

