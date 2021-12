Morre Conselheiro do TCE Zezéu Ribeiro

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), Zezéu Ribeiro, 65 anos, faleceu no final da tarde desta quarta-feira, 25, quando estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Após o ocorrido, os parlamentares fizeram um minuto de silêncio na Câmara dos Deputados. O ex-secretário estadual de Planejamento tinha sido internado com hemorragia digestiva, em estado grave, no início do ano. Ele aguardava para fazer um transplante de fígado.

No início da manhã da última terça-feira, 24, Ribeiro recebeu a visita do governador da Bahia, Rui Costa. Zezéu chegou a se eleger deputado federal, pelo PT, em 2002.

A família ainda não definiu o local e horário do enterro.

