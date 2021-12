Morre Claudelino Miranda aos 90 anos

Morreu nesta terça-feira, 18, Claudelino Miranda, aos 90 anos. Mirandinha, como era chamado pelos amigos, trabalhou com o ex-governador baiano Juracy Magalhães, com o ex-senador Jutahy Magalhães e com o ex-prefeito de Salvador, Mário Kertész.

Atualmente, ele acompanhava o vereador Edvaldo Brito (PSD). A causa da morte não foi divulgada. O corpo de Mirandinha será sepultado nesta quarta-feira, 19, às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

