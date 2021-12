Morre aos 91 anos o ex-governador da Bahia Waldir Pires

Morreu na manhã desta sexta-feira, 22, aos 91 anos, o ex-governador da Bahia e ex-vereador de Salvador, Waldir Pires. O político estava internado no Hospital da Bahia, na capital baiana, desde a noite desta quinta, 21, quando deu entrada com um quadro de pneumonia.

>> Waldir, orgulho da Bahia

Segundo informações da unidade de saúde, ele teve uma parada cardiorrespiratória por volta de 10h e não resistiu. Ainda não há informações sobre o velório eo sepultamento do político.

Waldir nasceu em Acajutiba (a 185 quilômetros de Saslvador), em 21 de outubro de 1926. "Waldir, inegavelmente, é um personagem grandioso de nossa história – da Bahia e do Brasil", afirma o jornalista e escritor Emiliano José, autor da biografia do político, em artigo publicado em A TARDE.

No livro lançado no último dia 14, ele descreve a infância de Waldir em Amargosa, passa por Nazaré das Farinhas, onde ele cursa o ginásio no Clemente Caldas; o Colégio Central, onde faz o Clássico; e a Faculdade de Direito da Ufba, sendo o orador da turma de 1949.

Ainda na publicação, é narrado que, aos 24 anos, o político é nomeado secretário do governo Regis Pacheco (1951/55), indicado por Antonio Balbino, espécie de seu preceptor na vida política. Balbino depois se elege governador e Waldir, deputado estadual, sendo seu líder na Assembleia Legislativa.

O livro mostra, ainda, a eleição de deputado federal em 1958 pelo PSD, a campanha ao governo em 1962 e a derrota para Lomanto Júnior; a passagem como professor da UnB e sua atuação como Consultor-Geral do governo Goulart.

*Colaborou Patrícia França

