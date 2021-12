Morre aos 83 anos Renan Baleeiro, ex-prefeito de Salvador

O ex-prefeito de Salvador, Renan Baleeiro, 83 anos, morreu por insuficiência respiratória na noite deste domingo, 12, na casa onde morava. O sepultamento será realizado no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, às 16h, nesta segunda, 13.

Renan era formado em direito e ciências sociais. Além de ter sido prefeito da capital, entre os anos de 1981 a fevereiro de 1983, Renan foi deputado estadual e sub-chefe da Casa Civil em Brasília.

Ele também foi secretário da Agricultura e encerrou seus trabalhos como representante do poder público como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Renan se aposentou em 2000.

