Morre aos 70 anos o ex-governador do RN Iberê Ferreira

O ex-governador do Rio Grande do Norte, Iberê Ferreira, de 70 anos, morreu na noite deste sábado, 13, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele lutava contra um câncer desde 2010. O hospital não foi autorizado a divulgar detalhes sobre a causa do falecimento.

Em nota, a família do político classificou o ex-governador como um homem "apaixonado pela vida e pelas questões sociais" e "um pai amoroso e completamente dedicado à família". "Neste momento tão doloroso, nossos corações e nossas orações estão com ele. Que esteja em paz e ao lado do Criador."

O governo do Rio Grande do Norte decretará luto oficial no Estado em função do falecimento. "Solidarizando-nos com os familiares do ex-governador, queremos externar nosso profundo pesar e manifestar os sentimentos de todo o povo potiguar, especialmente aos filhos e netos", diz a nota de pesar divulgada pelo governo local.

Iberê Ferreira nasceu em fevereiro de 1944 e também foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado dos Recursos Hídricos e vice-governador.

