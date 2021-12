Morre aos 66 anos ex-presidente do PSDB Sérgio Guerra

Morreu na manhã desta quinta-feira, 6, o deputado federal Sérgio Guerra, ex-presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

O deputado estava internado há 15 dias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar um câncer no pulmão. A causa da morte, de acordo com a assessoria do partido, teria sido uma pneumonia que agravou seu estado de saúde.

Sérgio Guerra será sepultado em sua cidade-natal Recife, no cemitério Morada da Paz. Por meio do perfil oficial no Twitter, o PSDB lamentou a morte do deputado.

É com tristeza que informamos o falecimento do ex-presidente nacional do PSDB e presidente do ITV, deputado federal Sérgio Guerra. — PSDB (@Rede45) March 6, 2014

Em nota, o prefeito de Salvador, ACM Neto, também lamentou a morte de Sérgio Guerra. "O Brasil e Pernambuco perderam um dos seus mais expressivos homens públicos. Convivi e participei de várias reuniões ao lado de Sérgio Guerra, um político que sempre foi coerente com seus ideais e, principalmente, sabia conviver e estimulava muito as opiniões divergentes para fortalecer o debate", afirmou.

A presidente Dilma Rousseff também prestou solidariedade à família do deputado. "Foi com pesar que tomei conhecimento da morte do deputado federal Sérgio Guerra. Aos amigos e familiares, solidarizo-me neste momento de dor".

Biografia

Severino Sérgio Estelita Guerra nasceu em Recife em 1947, e formou-se em economia pela Universidade Católica de Pernambuco. Seus últimos cargos na vida pública foram os de presidente nacional do PSDB, entre os anos de 2007 e 2013, e deputado federal por Pernambuco, além de ter sido ainda deputado estadual.

Cresceu em uma família de políticos e na juventude foi militante do movimento estudantil. Paralelamente à vida pública, era também pecuarista e criador de cavalos de raça. Ele deixa quatro filhos.

