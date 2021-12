Moro rebate Bolsonaro sobre fim da Lava Jato: "triunfo da corrupção"

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro, criticou a declaração dada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) onde o mesmo afirmou que o motivo de ter acabado com a operação Lava Jato é que “não existe mais corrupção no governo”. Em uma publicação nas redes sociais, Moro afirmou que a medida é um "triunfo da velha política e da corrupção".

"As tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção. É o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Esse filme é conhecido. Valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder?", publicou.

Principal nome da operação, Moro deixou a Lava-Jato para entrar no governo Bolsonaro em 2019. O ex-juiz era considerado um dos favoritos para a vaga do juiz Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal (STF) antes de romper e acusar o presidente de tentar interferir na Polícia Federal.

