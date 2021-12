Moro diz que clonaram seu celular, 'mas em princípio sem acesso ao conteúdo'

"Houve uma clonagem, mas, em princípio, sem acesso ao conteúdo", comentou a pessoas próximas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, após ter de trocar o número de seu celular, que foi hackeado nesta terça-feira, 4.

Alguém ligou para o ministro usando o seu próprio número de celular de Curitiba - que ele prontamente já trocou, por um de Brasília. De acordo com especialistas, quando Moro atendeu a ligação, a invasão foi automática.

Por meio de nota, o Ministério afirmou, nesta quarta-feira, 5, que "ontem houve tentativa de invasão do telefone celular do Ministro da Justiça e Segurança Pública". "Diante da possibilidade de clonagem do número, a referida linha foi abandonada".

"Investigação para apuração dos fatos já está em andamento", afirma.

adblock ativo