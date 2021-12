Moro critica Bolsonaro por causa de vacina e pergunta se tem ‘presidente em Brasília’

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro publicou no final da tarde desta segunda-feira, 28, no Twitter fortes críticas a Jair Bolsonaro, seu ex-aliado e agora seu desafeto, e questionou se "tem presidente em Brasília", em meio à espera pela vacinação contra a covid-19 no Brasil.

Moro perguntou por que o país ainda não tem vacina, pergunta quantas vítimas o país ainda precisa ter para o governo abandonar o negacionismo.

"Vários países, inclusive da América Latina, já estão vacinando seus nacionais contra a Covid-19. Onde está a vacina para os brasileiros? Tem previsão? Tem presidente em Brasília? Quantas vítimas temos que ter para o governo abandonar o seu negacionismo?”, escreveu.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não está em Brasília. Ele anunciou que está em Santos para participar do jogo beneficente “Natal Sem Fome”, na Vila Belmiro.

Moro abandonou uma carreira de 22 anos como juiz federal para se tornar ministro de Bolsonaro em janeiro de 2019, mas ficou no cargo apenas até abril de 2020, quando saiu atirando contra o presidente, acusando-o de tentar interferir politicamente na Polícia Federal.

A acusação de Moro é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Usar a questão da saúde para atacar o governo Bolsonaro tem sido um dos expedientes adotados pelo ex-juiz.

