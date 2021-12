Moro condena Cabral a 14 anos de prisão

O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, condenou o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), a 14 anos e dois meses de prisão por corrupção passiva, por pedir e receber vantagem indevida no contrato de terraplanagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), e por mais 12 crimes de lavagem de dinheiro. O ex-governador também é réu em outros nove processos na 7ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

A esposa de Cabral, Adriana Ancelmo, também era investigada por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas foi absolvida das acusações por “falta de provas”, segundo a decisão de Moro. Ela está em prisão domiciliar no apartamento do casal no Leblon, zona sul carioca, porque responde a outras acusações de lavagem de dinheiro, envolvendo seu escritório de advocacia, na Justiça Federal do Rio.

Moro definiu que, de acordo com a propina recebida pelo ex-governador, de R$ 2,7 milhões em valores de 2008, Cabral terá que devolver aos cofres públicos o montante de R$ 673 mil. Para o juiz, o crime se insere em contexto mais amplo "de cobrança sistemática pelo ex-governador e seu grupo de um percentual de propina incidente sobre toda obra pública no Estado do Rio de Janeiro".

O advogado de Cabral, Rodrigo Roca, afirmou publicamente que vai recorrer da condenação no Supremo Tribunal Federal. Sérgio Cabral está preso desde novembro de 2016, após ser acusado de chefiar um esquema de corrupção durante sua gestão à frente do Estado do Rio de Janeiro (2007 a 2014). Após ficar detido no Complexo Bangu, na zona oeste, ele foi transferido há duas semanas para uma cadeia em Benfica, zona norte do Rio. Segundo a sentença, o montante lavado por Cabral foi de R$ 436,5 mil. A condenação pelos 12 crimes de lavagem de dinheiro é de sete anos e seis meses de reclusão. O ex-governador nega todas as acusações.

Em novembro, quando Moro determinou a prisão preventiva de Cabral, foram bloqueados R$ 10 milhões em recursos do ex-governador e de outros 11 investigados, mas há indícios de que Cabral e Wilson Carlos possam ter "esvaziado suas contas antes da efetivação do bloqueio ordenado por este Juízo". O juiz aponta o desvio de dinheiro como causa da quase falência do governo fluminense. "Não pode haver ofensa mais grave do que a daquele que trai o mandato e a sagrada confiança que o povo nele deposita para obter ganho próprio", afirma.

Além da decisão contra Cabral, a sentença condenou Wilson Carlos, ex-secretário e braço direito de Cabral, a dez anos e oito meses de prisão, e Carlos Miranda, operador financeiro do esquema, a 12 anos de prisão.

