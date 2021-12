Moro: caso do presidente Lula pertence ao meu passado

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se esquivou de comentar a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo caso do sítio de Atibaia (SP). "O caso do presidente Lula pertence ao meu passado", limitou-se a dizer.

Lula foi condenado ontem a 12 anos e 11 meses pela juíza Gabriela Hardt.

