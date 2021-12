Moraes autoriza quebra de sigilo bancário de deputados bolsonaristas

Quatro deputados federais aliados do presidente Jair Bolsonaro terão o sigilo bancário quebrado, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida foi autorizada após indícios de que Bia Kicis (PSL-DF), Carla Zambelli (PSL-SP), Cabo Junio Amaral (PSL-MG) e Otoni de Paula (PSC-RJ) manifestaram apoio a atos antidemocráticos e pela necessidade de aprofundar as investigações sobre os parlamentares.

Segundo O Globo, a decisão do ministro foi tomada em conjunto com a autorização para a Operação Lume, que cumpriu nesta terça-feira, 16, mandados de busca e apreensão contra 21 alvos ligados aos atos que defendiam o fechamento do Congresso e do Supremo. A ação policial foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Entre os alvos da operação, está o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ). No entanto, a quebra de sigilo autorizada por Moraes sinaliza que a investigação é mais ampla e atinge outros aliados de Bolsonaro. Alguns empresários também foram alvos de busca e apreensão nesta terça, como Otávio Fakhoury, e o advogado Luís Felipe Belmonte, responsável pela organização do partido idealizado pelo presidente, o Aliança pelo Brasil.

