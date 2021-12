Moema assume a secretaria de Combate à Pobreza

A ex-prefeita de Lauro de Freitas (Grande Salvador), Moema Gramacho (PT), é a nova titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (Sedes).

O anúncio foi feito pelo governador Jaques Wagner (PT), na noite desta segunda-feira, 8, por meio de nota postada no site da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom). A posse dela, em substituição a Maria Moraes, ainda não tem data marcada pelo governo.

O ingresso de Moema no primeiro escalão era aguardado desde o início do ano, dentro do ajuste anunciado por Wagner.

Além de Moema, que não conseguiu fazer o sucessor em Lauro de Freitas, o que enfraqueceu o nome dela como eventual candidata ao governo em 2014, o ex-secretário da Fazenda, Carlos Martins, derrotado na disputa pela prefeitura de Candeias, também deverá retornar ao governo.

Outro com possibilidade de integrar o secretariado de Jaques Wagner é o ex-prefeito de Camaçari Luiz Caetano (PT), um dos pré-candidatos do PT ao governo.

Natural de Salvador, Moema é formada em química e biologia pela extinta Escola Técnica Federal (atual Instituto Federal da Bahia). Foi três vezes deputada estadual e prefeita de Lauro de Freitas em dois mandatos.

