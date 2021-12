Módulos de saúde no Carnaval terão testes para infarto e estoque de preservativos

Dez dos 11 módulos de saúde instalados pela Prefeitura nos circuitos do Carnaval de Salvador terão à disposição, um serviço inédito de realização de testes rápidos para detecção do infarto e das arboviroses – dengue, zika e chikungunya. Além disso, estarão disponíveis um estoque de 11 milhões de preservativos que serão disponibilizados em pontos estratégicos da folia, além dos testes rápidos para identificação de HIV/Aids e sífilis.

As novidades foram apresentadas durante o lançamento do programa Fique Sabendo (para testagem rápida de DSTs), nesta quarta-feira, 19, no posto da iniciativa montado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) na Rua Dias D’Ávila, na Barra.

Antes da coletiva aos jornalistas, a comitiva municipal formada pelo prefeito ACM Neto, o vice Bruno Reis e o secretário da Saúde, Leo Prates, vistoriou o módulo de saúde Farol da Barra, instalado na Rua Professor Lemos de Brito. Do tipo IV, a unidade possui 20 leitos para atendimento aos pacientes clinicamente instáveis, inclusive aqueles que necessitarem de cirurgia bucomaxilofacial, além da retaguarda do Samu 192 e das emergências e hospitais.

Dos 11 módulos de saúde, um está localizado no Circuito Batatinha (Pelourinho), com cinco leitos, na Praça do Terreiro de Jesus, em frente à Faculdade de Medicina da Ufba – este é o único que não terá teste rápido para infarto. No Circuito Osmar (Centro), são quatro módulos: os da Montanha, do Politeama e do TCA, com dez leitos cada; e da Piedade, com 20 leitos.

No Circuito Dodô (Barra/Ondina), além do módulo de saúde Farol da Barra, os foliões também vão poder buscar atendimento nas unidades Shopping Barra e Morro do Gato, com dez leitos cada; Sabino Silva, com 15 leitos; e Ademar de Barros, com 20 leitos. No total, são 130 leitos para atendimento aos pacientes clinicamente instáveis.

Para garantir assistência da população presente no Carnaval, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) contará com cerca de 1,5 mil profissionais durante o período. Será montada uma estrutura de dez módulos assistenciais funcionando 24 horas nos circuitos oficiais da festa.

