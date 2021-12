MJ diz que aguarda decisão do governo italiano sobre Pizzolato

O Ministério da Justiça soltou uma nota na tarde desta quinta-feira, 12, comentando a decisão da Corte de Roma, que aceitou recurso do governo brasileiro, autorizando a extradição do ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato. A pasta afirmou que "agiu para que as determinações judiciais e a Lei fossem cumpridas" e que, agora "aguarda a decisão final do governo italiano sobre a matéria".

Mesmo com a decisão da Justiça italiana não há garantia de que Pizzolato será extraditado. É necessário que o Ministério da Justiça agora autorize que o ex-diretor volte ao Brasil. O Ministério tem 45 dias para decidir sobre o pedido de extradição, a contar da data da comunicação da decisão da Corte de Roma, o que deve acontecer num prazo de 10 dias segundo estimativas.

Fuga

Pizzolato foi condenado no julgamento do mensalão do mensalão a 12 anos e sete meses de prisão pela prática de crimes de peculato, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ele fugiu do Brasil em setembro de 2013 usando documentos falsos e foi encontrado pela Interpol em fevereiro de 2014, na cidade de Maranello, na Itália. Após a Corte de Bolonha ter rejeitado o pedido de extradição de Pizzolato, ele conquistou o direito de responder ao processo em liberdade, mas voltou à prisão nesta quinta-feira, após nova decisão judicial.

