MJ divulga mensagem na internet contra discursos de ódio

O Ministério da Justiça se manifestou sobre as manifestações que ocorrem neste domingo, 15, em várias cidades do País. O ministério publicou em suas principais redes sociais o banner "Discurso de ódio não gera mudanças". A mensagem está no perfil oficial do Ministério da Justiça no Facebook e no Twitter e tem a hashtag "MenosÓdioMaisDemocracia".

"O discurso do ódio é usado para insultar, perseguir e justificar a privação dos direitos humanos. Já liberdade de expressão, é o direito de todos se manifestarem, mas não deve afrontar o direito alheio, como a honra e a dignidade de uma pessoa ou determinado grupo", diz o ministério, por meio do Facebook.

Em ambas as redes sociais, os internautas responderam com críticas a manifestação do Ministério da Justiça. O jornal O Estado de S.Paulo apurou que a Diretoria de Comunicação do Ministério da Justiça aprovou a publicação, sem consultar o ministro José Eduardo Cardozo. Neste momento, o clima no ministério é de apreensão diante da repercussão da negativa das postagens.

