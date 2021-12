Missa marca celebração dos 90 anos de Waldir

Com mais de 60 anos dedicados à política e um histórico de luta contra o golpe de 1964 e pela redemocratização do Brasil, o ex-governador da Bahia Waldir Pires (PT), que comemorou nesta sexta-feira, 21, 90 anos de idade, é um dos poucos personagens da história brasileira que testemunharam e vivenciaram os principais fatos políticos do país no século passado.

Ao final deste ano, ele encerra mais um cargo público, o de vereador de Salvador, mas ressalta que, no auge dos 90 anos, não vai abandonar a política. “Agora, sigo como cidadão, aconselhando os mais jovens e sempre disposto a colaborar” disse Waldir, ao participar da missa de ação de graças para comemorar seu aniversário, nesta sexta, no Mosteiro de São Bento, no Centro da capital baiana.

A celebração religiosa contou com a presença de amigos e familiares dele, políticos e acadêmicos baianos, como o ex-governador da Bahia Roberto Santos, o deputado federal Nelson Pelegrino (PT), o presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Paulo Câmara, e o reitor da Ufba, João Carlos Salles.

Waldir chegou ao mosteiro, foi recepcionado por amigos e familiares e não escondeu a emoção. Ao entrar na basílica, fez questão de cumprimentar a todos que foram à celebração. Ao final da missa, o ex-governador foi homenageado pelo abade do mosteiro, dom Emanuel d’Able do Amaral, com a Medalha da Ordem do Mérito do Patriarca São Bento.

Mesmo neste momento de efervescência da política nacional, Waldir mantém a serenidade e diz que é preciso resistir e lutar contra o “golpe”, como se refere ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Afirmou que a juventude tem papel fundamental nessa resistência.

O ex-deputado federal Emiliano José (PT), que escreve a biografia de Waldir, afirmou que o ex-governador tem uma trajetória política e acadêmica extraordinária. Para Pelegrino, o ex-governador é um “exemplo de seriedade e ética, com uma vida dedicada à democracia e à justiça social”.

Trajetória

Com a vida política iniciada em meados do século passado, Waldir Pires participou ativamente da campanha “O Petróleo é Nosso”, foi deputado federal durante o governo Juscelino Kubistchek, consultor-geral no governo de João Goulart, exilado político, ministro da Previdência de Tancredo Neves, mantido por José Sarney.

Nos anos 2000, foi deputado federal e ministro durante o governo do ex-presidente Lula nas áreas de Defesa e da Controladoria Geral da União. Na última segunda-feira, ele foi homenageado com o título de Doutor Honoris Causa da Uneb. Waldir será novamente homenageado no próximo dia 10 de novembro em uma sessão especial na Câmara Municipal.

adblock ativo