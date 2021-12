Missa celebra aniversário de ACM Neto

O prefeito ACM Neto (DEM) comemorou o aniversário de 34 anos com uma missa no Santuário de Irmã Dulce, no Largo de Roma, na manhã deste sábado, 26. A celebração lotou a igreja e reuniu diversas autoridades políticas.

Estavam presentes figuras do próprio partido, como o secretário de Transportes e Infraestrutura José Carlos Aleluia, o vereador Léo Prates. Nomes importantes da base de apoio do prefeito também compareceram como o presidente da Câmara Legislativa, Paulo Câmara (PSDB), com e o deputado estadual Bruno Reis (PRP).

Durante a celebração da missa, que contou a presença de diversos familiares do democrata, Neto se emocionou por diversas vezes. Em especial, quando recebeu de presente um quadro com uma das fotos tiradas no período de campanha. Na imagem, o prefeito - então candidato na época - estava na Baixa do Petróleo, região da Cidade Baixa.

