Ministros são exonerados para tomar posse na Câmara

Os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Agricultura, Tereza Cristina, e da Cidadania, Osmar Terra, foram exonerados dos cargos pelo presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, dia 1º. Eles deixam temporariamente as funções no Executivo para que possam assumir novo mandato na Câmara dos Deputados.

Lorenzoni e Tereza Cristina são deputados do DEM, pelos Estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, respectivamente. Osmar Terra é do MDB do Rio Grande do Sul. Depois de assumir a vaga no Legislativo, eles retornam à equipe de Bolsonaro. O ministro do Turismo, Marcelo Henrique Teixeira Dias, conhecido com Marcelo Álvaro Antonio, também foi eleito para uma vaga de deputado federal, mas sua exoneração não foi publicada.

Os deputados eleitos para a 56ª legislatura da Câmara serão empossados nesta sexta-feira às 10 horas, em sessão no Plenário Ulysses Guimarães. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deverá comandar a sessão.

Além da posse na Câmara, os ministros deputados devem participar da eleição da Mesa Diretora da Casa, marcada para começar às 18h desta sexta.

adblock ativo