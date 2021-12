Ministros fazem testes para Covid-19 após resultado positivo no exame de Bolsonaro

Após a revelação do presidente Jai Bolsonaro que contraiu o coronavírus, após realizar um novo exame na segunda-feira, 6, ministros e outros integrantes da cúpula do governo federal fizeram exames para conferir se também estão infectados.

Foi o caso dos ministros Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). Eles fizeram o teste rápido, que detecta a presença de anticorpos para o vírus no sangue, mas que só são identificáveis a partir do sétimo dia do surgimento dos sintomas da infecção.

Bolsonaro anunciou de máscara, o resultado positivo para Covid-19 em entrevista para CNN Brasil, Record e TV Brasil no Palácio da Alvorada. “Estou perfeitamente bem”, afirmou. O presidente decidiu realizar o teste após sentir sintomas leves: febre baixa e tosse. Em nota, a assessoria do Palácio do Planalto disse que Bolsonaro “mantém bom estado de saúde”.

O teste rápido, feito pelos auxiliares do presidente, não é o mais indicado para diagnóstico e tem baixa precisão, com risco de dar falsos negativos. Isso porque ele identifica anticorpos produzidos pelo corpo após a exposição ao vírus. Deve ser feito depois do oitavo dia de sintomas. Antes disso, sua sensibilidade é baixa.

O exame usado para fechar diagnósticos é o do tipo molecular (RT-PCR), feito em laboratório a partir da coleta de secreções do aparelho respiratório do paciente, conforme diretrizes internacionais adotadas no Brasil.

Na coletiva que deu para anunciar seu diagnóstico positivo, Bolsonaro voltou a minimizar os efeitos da covid-19 na saúde humana. Ele defendeu o uso da hidroxicloroquina e destacou a importância da retomada da economia no país.

Ao final da entrevista, concedida para um grupo seleto de emissoras na manhã desta terça-feira, 7, o presidente da República disse que os mais jovens que se infectaram poderiam ficar “tranquilos”.

“Estou bem, tranquilo, graças a Deus; tudo em paz. Obrigado todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim. Aos que criticaram, não tem problema, pode continuar criticando à vontade”, afirmou Bolsonaro. “Vamos tomar cuidado, em especial aos nossos idosos, que têm comorbidade Os mais jovens tomem cuidados, mas se for acometido pelo vírus, fiquem tranquilo, porque para vocês, a possibilidade de algo mais grave é próximo de zero”, acrescentou ele.

Bolsonaro aproveitou o anúncio do seu teste para Covid-19 para defender o uso da hidroxicloroquina como medicamento eficaz para o tratamento da doença, mesmo sem que ainda exista comprovação científica do remédio. Ele afirmou que está tomando a droga.

