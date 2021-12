Ministros discutem e Medina é 'demitido' por colega

Os ministros da Casa Civil Eliseu Padilha e da Advocacia-Geral da União Fábio Osório Medina tiveram uma dura discussão nesta quinta-feira, 8. Após o embate, Padilha decidiu demitir Medina, de acordo com o G1.

Contudo, Medina diz que não reconhece a demissão. "Não é Padilha quem demite", disse para a GloboNews. O ministro afirma que ainda não falou com o presidente Michel Temer (PMDB). "Se eu sair amanhã do governo, sairei sem ter falado com Temer. O mínimo que se espera é uma conversa com o presidente. Que governo é esse que ministro demite ministro? Eu não pedi demissão".

O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou sobre o assunto. Mas assessores dão com certa a saída de Medina. Ele foi indicado para o cargo por Padilha, mas não tem agradado o Planalto.

