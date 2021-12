Ministro usa avião da FAB para assistir jogo no RJ

O ministro da Previdência, Garibaldi Alves, também usou o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para viajar para assistir um jogo da Seleção Brasileira. De acordo matéria do jornal "Folha de S. Paulo" desta sexta-feira, 5, ele saiu do Ceará para o Rio de Janeiro, onde acompanhou a final da Copa das Confederações entre Brasil e Espanha.

De acordo com a reportagem, o ministro confirma o uso do avião, mas alega que solicitou a aeronave para ir a um compromisso oficial em Nova Morada, no Ceará, mas na volta, ao invés de fica em Brasília, pediu para desembarcar no Rio de Janeiro. De acordo com a matéria, o trajeto entre a capital carioca e Brasília foi feita em voo comercial.

Esse não é o primeiro caso de uso de aviões da FAB para compromissos pessoais. Nos últimos dias, a mídia divulgou que o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), também foi transportado pela FAB de Natal para o Rio de Janeiro para acompanhar a final da Copa das Confederações. Ele estava acompanhado de parentes e amigos.Henrique Eduardo Alves reconheceu o "equívoco" e reembolsou R$ 9,7 mil aos cofres da União.

A imprensa também noticiou que o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), usou um avião da FAB para viajar entre Maceió e Porto Seguro, na Bahia, onde compareceu ao casamento da filha do senador Eduardo Braga (PMDB-AM). Ele argumentou que tem direito a usar a aeronave por conta do cargo que ocupa.

O último caso divulgado foi do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, que usou dinheiro dos cofres públicos para viajar para o Rio de Janeiro, onde assistiu um jogo amistoso entre Brasil e Inglaterra no mês de junho.

O decreto presidencial 4.244 de 2002 determina que autoridades, como presidente do Senado, podem viajar nos aviões da FAB por motivo de segurança ou emergência médica, em viagens a trabalho ou para deslocamento para o local de residência permanente.

